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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة نوريتش سيتي و توتنهام بث مباشر توتنهام NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش توتنهام NOW

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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مساءً يوم الأربعاء من الشهر الجاري سيواجه نادي نوريتش سيتي نظيره و توتنهام هوتسبير وذلك برسم مباراة إياب الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب توتنهام هوتسبير وهو أكبر ملعب في العاصمة لندن يقع في منطقة توتنهام بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهو ملعب نادي ساوثهامتون لكرة القدم، وتبلغ سعته 62،062 متفرج .

معلومات عن المباراة نوريتش سيتي ضد توتنهام :
إنطلاق المباراة : يوم الأربعاء 22 يناير 2020
البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز
المباراة: نوريتش سيتي vs توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير vs نوريتش سيتي
البلد المستضيف :الإنجليز
المدينة : لندن
الساعة : 21:30 مصر، 22:30 السعودية
الحكم: كريس كافانا
مساعد حكم: كونسطنطين هاتزيداكيس
مساعد حكم: سيان ماسي إليس
حكم رابع: روبرت جونز
المعلق : محمد بركات
معلومات أضافية :مباراة إياب الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز
المعلق :محمد بركات
الملعب : ملعب توتنهام هوتسبير
نتيجة مباراة الذهاب : نوريتش سيتي 2 – 2 توتنهام هوتسبر

القنوات الناقلة نوريتش سيتي vs توتنهام :
بي ان سبورت اش دي 1
beIN Sports HD 1
Sport TV 3
beIN Sports HD 11 EN
SuperSport 4 / HD
Sky Sport Football

التوقيت نوريتش سيتي x توتنهام :
19:30 غرينتش – نواكشوط
20:30 الرباط – الجزائر – تونس
21:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس
22:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة
23:30 مسقط – أبوظبي
طهران 00:30

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