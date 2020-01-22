«كورة لايف» TODAY الرجاء مشاهدة مباراة الرجاء ومولودية وجده بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الرجاء PLUS بدون تقطيع NOW

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موعد مباراة الرجاء ومولودية وجدة والقنوات الناقلة في الدوري المغربي

الترتيب الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة في الدوري المغربي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1

مولودية وجدة

12

8

2

2

22

9

+13

26

4

الرجاء الرياضي

11

6

3

2

16

10

+6

21

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مولودية وجدة 1 : 0 المغرب التطواني

مولودية وجدة 2 : 1 نهضة الزمامرة

رجاء بني ملال 1 : 2 مولودية وجدة

مولودية وجدة 0 : 2 الجيش الملكي

أولمبيك خريبكة 1 : 4 مولودية وجدة

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نتائج اخر 5 مباريات ل الرجاء الرياضي





نهضة بركان 2 : 2 الرجاء الرياضي

إتحاد طنجة 1 : 4 الرجاء الرياضي

شبيبة القبائل 0 : 0 الرجاء الرياضي

نادي مولودية 1 : 2 الرجاء الرياضي

الرجاء الرياضي 0 : 2 الفتح الرباطي

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نتائج اخر 5 مباريات بين الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة





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نوريتش سيتي 2 : 2 توتنهام هوتسبير

نوريتش سيتي 0 : 3 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 3 : 0 نوريتش سيتي

نوريتش سيتي 1 : 0 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 2 : 0 نوريتش سيتي

تاريخ مواجهات الرجاء البيضاوي ومولودية وجدة

يأمل نادي الرجاء في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام مولودية وجدة ، يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب.

وجدير بذكر ان الرجاء البيضاوي ألتقى مولودية وجدة في 92 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي الرجاء البيضاوي الانتصار في 39 مواجهات مقابل 14 خسارة و39 تعادلات.





إحصائيات المواجهات المباشرة بين المولودية الوجدية و الرجاء البيضاوي





يخوض نادي الرجاء البيضاوي، المباراة هامة أمام ضيفه مولودية وجدة يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية ويغيب 5 لاعبين عن تشكيل الرجاء كل لخدمات لخدمات المدافع عمر بوطيب وحميد الحداد، محسن ياجور، ومحمد الدويك و محمود بنحليب.





قائمة الهدافين في الدوري المغربي

اسم اللاعب الفريق الأهداف

رضى هجهوج أولمبيك خريبكة 7

إسماعيل خافي مولودية وجدة 6

زكرياء فاتي يوسفية برشيد 6

أيوب لكحل المغرب التطواني 5

بين مالانغو نغيتا الرجاء الرياضي 5

عبد الصمد المباركي نهضة الزمامرة 5

كازادي كاسينجو الوداد الرياضي 5

عماد الرحولي الجيش الملكي 4

ابراهيم البحري نهضة الزمامرة 4

ميشائيل باباتوندي الوداد الرياضي 4

أيوب الكعبي الوداد الرياضي 4

جوزيف كيدي كنادو الجيش الملكي 4

نوح وائل السعداوي مولودية وجدة 4

جان جوزيف كومبوس الفتح الرباطي 4

– أعلن جمال السلامي، مدرب الرجاء البيضاوي قائمة تضم 21 لاعبا، لمواجهة مولودية وجدة، الأحد، برسم الجولة الثانية عشر بالدوري المغربي .





في الحراسة :أنس الزنيتي , محمد بوعميرة

في الدفاع : بدر بانون ، سند الورفلي ، عبدالرحيم شاكير ، إلياس الحداد ,عبد الإله مدكور,أسامة سوكحال.

في الوسط : لومبا نجوما ، زكرياء الوردي ، محمد متولي ,عمر العرجون,محمد مكعزي, الهبطي,أيوب نناح,عبد الإله الحافيظي,محمد زريدة

في الهجوم : بين مالانجو ، محمد بنحليب ، سفيان رحيمي ،انس جبرون

موعد مباراة الرجاء الرياضي ضد مولودية وجدة والقنوات الناقلة في الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب يوم الأربعاء 22 يناير 2020

الرجاء العالمي سيدخل بإستعداد قوي تحت قيادة مديره الفني االمغربي “جمال السلامي” وهو الوسط كرة قدم مغربي معتزل والمدرب الحالي لنادي الرجاء البيضاوي خلفا الفرنسي خوان “باتريس كارتيرون” قاد جمال السلامي المنتخب المغربي للمحليين للفوز بلقب بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ثم حصل معه على وصيف مع نادي الفتح الرباطي في البطولة المغربية.





موعد مباراة الرجاء العالمي ومولودية وجدة في البطولة الوطنية المغربية

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذه المقالة جميع التفاصيل التي تخص مواجهات عربية حاسمة ومباراة نارية بين النسورالخضر و نادي مولودية وجدة في الدوري المغربي ، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الجولة الثانية عشر من البطولة الاحترافية إتصالات المغرب يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، وسيقودها الحكم ( لم يعرف بعد )





لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق الدوري المغربي، إضافة إلى مشجعي نادي الرجاء وأيضاً انصار نادي مولودية وجدة، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي البيضاوي المغربي ونادي مولودية وجدة تحديداً في



