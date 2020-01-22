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KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:14 ص
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر يحل فريق برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء ضيفاً على ملعب "كان ميسيس" لمواجهة فريق إيبيزا، في إطار مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر ويطمح المدير الفني الجديد لفريق برشلونة كيكي سيتين لعبور عقبة إيبيزا وتحقيق ثاني فوز له منذ توليه مهمة تدريب برشلونة خلفاً للمقال إرنستو فالفيردي.

KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر ويبدو النادي الكتالوني مرشحاً للتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل تواضع مستوى منافسه، والذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهي ثالث درجات الأندية في إسبانيا.

KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر ومن المتوقع أن يشرك المدرب سيتين مجموعة من البدلاء والشباب خلال المباراة، حيث يتعد فرصة ذهبية لتجربة الصف الثاني للفريق.

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KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر تقام المباراة غداً الأربعاء 22 يناير، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء 20:00 بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء 21:00 بتوقيت كلاً من مكة المكرمة والكويت والدوحة، العاشرة مساء 22:00 بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء 19:00 بتوقيت تونس والجزائر، السادسة مساء 18:00 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة Sport TV5 على القمر الصناعي هيسبا سات، بالإضافة لقناة Ziggo Sports على القمر الصناعي أسترا.
KOOORA GOAL بث مباشر مباراة برشلونة وإبيزا مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر وقام الإتحاد الإسباني لكرة القدم بتعيين الحكم بابلو جونزاليز فويرتيس لإدارة المباراة.

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