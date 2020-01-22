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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث مباشر مباراة ريال مدريد real madrid bein SPORT رابط مباراة ريال مدريد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:54 ص
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مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم، موعد مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا الأربعاء 22 / 1 / 2020 في كأس ملك إسبانيا تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية تحديداً الإسبانية يوم الأربعاء 22 يناير 2020 إلى استاد هيلمانتيكو في العاشرة مساءًًً لمتابعة مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في دور ال 32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم موعد المباراة والقناة الناقلة :تنطلق مباراة ريال مدريد ويونيونستانس سالامنكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sport HD 3.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم فاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني بنظامه الجديد بالتغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح ويسعى لمواصلة زيادة سلسة بطولاته هذا الموسم بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق ويمكن اعتبار بطولة كأس ملك إسبانيا إحدى البطولات الهامة التي يسعى المدرب الفرنسي للفوز بها في الفترة المقبلة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم وعلى الجانب الآخر، يسعى يونيونستاس بذل ما في وسعه خاصًة وأن المواجهة ستقام على أرضه ووسط جمهوره لعل وعسى يحرز مفاجأة لن تُمحى أبدًا من تاريخ الفريق بإقصاء نادي بحجم ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم التشكيل المتوقع :من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : فيرلاند ميندي – سيرجيو راموس – رافائيل فاران – داني كارفخالخط الوسط : توني كروس – كاسيميرو – فيديريكو فالفيرديخط الهجوم : إيسكو – كريم بنزيما – جاريث بيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم في كاس اسبانيا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس بث حي مباراة ريال مدريد اليوم القنوات الناقلة والبث المباشر :البث مباشر مباراة ريال مدريد ضد يونيونستانس سالامنكا اليوم الأربعاء في كأس إسبانيا، حيث تُذاع المباراة في العاشرة مساءً في يوم الأربعاء عبر شبكة قناة Bein Sport HD 3 باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة يونيونستانس سالامنكا ضد ريال مدريد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD 3.

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