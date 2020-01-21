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بث مباشر مباراة أرسنال الآن|مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بدون تقطيع| مباراة ديربي لندن اليوم

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 10:00 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق نادي تشيلسي نظيره ارسنال في المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2020، على ملعبه ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ارسنال وتشيلسي

يكون موعد مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضًا في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الساعة الثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي

ستكون مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق علي محمد علي.

ويعد ارسنال وتشيلسي بعيدين عن المنافسة على الفوز بالمسابقة، حيث يتربع على قمة جدول الترتيب ليفربول برصيد 64 نقطة، بينما يحتل تشيلسي المركز الرابع فى الجدول برصيد 39 نقطة، فيما يأتي الجانرز في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

لعب تشيلسى هذا الموسم 23 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، تمكن من الفوز فى

12 مباراة وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 8 مباريات، وكانت آخر مبارياته فى الدورى أمام نيوكاسل يونايتد وانتهت بخسارة الفريق اللندني بنتيجة 1-0.
بينما آرسنال لعب حتى الآن 23 مباراة فى البريميرليج تمكن من الفوز فى

6 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 6 مباريات، وكانت آخر مبارة لعبها الجانرز فى الدورى أمام فريق شيفيلد يونايتد وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.
كانت آخر مواجهة بين تشيلسى وآرسنال فى الدورى الإنجليزى قد انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1، وعلى الرغم من نتائج المدفعجية المخيبة لآمال مشجعيه هذا الموسم، إلا أن المواجهة مع الجار اللندني دائمًا ما يكون لها متعة خاصة لمحبى ومتابعى كرة القدم.
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