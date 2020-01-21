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يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي ولاتسيو اليوم الثلاثاء 21-1-2020 في كأس إيطاليا

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 07:57 ص
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بوابة الفجر
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البث المباشر لمباراة مانشستر سيتى وشيفيلد اليوم يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد الثلاثاء 21/1/2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى فريق مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره الغاضبة إضافة إلى محاولة الإبقاء على آماله في المنافسة على لقب البريميرليج، من خلال حلوله ضيفاً على أرضية ملعب برامال لين في مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2020 من أجل مواجهة فريق شيفيلد يونايتد.

كورة اون لاين مباراة السيتي اليوم وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الرابعة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد سوف يتم نقلها بث مباشر من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات.
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