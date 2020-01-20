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رسمياً.. هندوراس تصنف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:07 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت دولة هندوراس، مساء اليوم الإثنين، أنها صنفت رسمياً ميليشيات حزب الله اللبناني المدعومة من إيران "منظمة إرهابية"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية، قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 17 يناير الجاري، أنها أدرجت حزب الله اللبناني بجميع أجنحته جماعة إرهابية، بناء على قواعد تمويل الإرهاب والإرهاب، وقررت تجميد أرصدتها.

وكانت الحكومة البريطانية في السابق، بناء على قواعدها، تدرج الجناح العسكري فقط لحزب الله، تحت هذا التصنيف وتخضع أرصدته للتجميد.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة "حزب الله" منظمة إرهابية.

وقد أسس الحزب، وهو جماعة مسلحة، في عام 1982 على يد الحرس الثوري الإيراني، وهو جزء مهم في التحالف الذي تقوده إيران في المنطقة، ويعرف باسم "محور المقاومة".

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الكلمات المفتاحية

هندوراس منظمة إرهابية حزب الله

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