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مشاهدة مباراة الوداد وأولمبيك آسفي بث مباشر الدوري المغربي«القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:32 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أما فريق الرجاء الرياضي، فيحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، وفي حال الفوز بهما سينافس بقوة على لقب الدوري المغربي هذا الموسم.

وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي..
موعد مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي
تنطلق مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي
تذاع مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي عبر شاشة قناة الرياضية المغربية.
ملعب مباراة نهضة بركان والرجاء الرياضي
يحتضن الملعب البلدي ببركان المباراة.

يستضيف ملعب المسيرة الخضراء الذي يقع في “آسفي” بالمغرب، المباراة المرتقبة بين الوداد الرياضي وأولمبيك آسفي المغربي، مساء الغد الإثنين، الموافق 20 يناير 2020، ضمن منافسات البطولة الوطنية المغربية (البطولة الإحترافية).

وتقام مباراة الوداد الرياضي المغربي أمام نظيره أولمبيك آسفي، مساء الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية وسوريا ولبنان، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق واليمن والبحرين والكويت، العاشرة مساء، بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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