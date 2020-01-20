"المحافظين البريطاني" يكشف سر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر

قال أحمد ياسين، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن البعض كان لديه توقعات تُشير إلى انزلاق مصر إلى وضع سيئ مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مثلما حدث مع دولة الأرجنتين التي أعلنت إفلاسها، ولكن مصر حققت نجاحًا باهرًا بعد تطبيق برنامج الإصلاح، وهناك الكثير من التقارير الدولة التي أكدت هذا الأمر.



وتابع "ياسين"، حلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن حالة التلاحم الشعب المصري كانت سر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن خطة تعويم الجنيه المصري أدت لتراجع قيمة الجنيه بشكل كبير أمام الدولار، ولكن التعويم نجح في القضاء على السوق الموازية للصرف الدولار.



وأشار إلى تعويم الجنيه كان على المدى القصير صعبًا، ولكن خلال الفترة الأخيرة نجح الجنيه في الارتفاع مرة أخرى.

