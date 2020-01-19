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أول تعليق من محمد صلاح عقب قيادته ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد

الأحد 19/يناير/2020 - 09:43 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب قياده فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال صلاح عقب نهاية المباراة :"نحن بحاجة ان نبقى مركزين على كل مباراة، لايجب ان نفكر بأننا فزنا بالبريميرليغ الان، علينا ان نأخذ كل مباراة على حدى فهذه الطريقة الوحيدة للفوز بالدوري".

وأضاف :"حتى لو لم اُسجل اليوم فلا يهُم ذلك طالما يحقق الفريق الفوز، انا راضٍ جداً عن ذلك".

وزاد :"الفكرة كانت في ذهني انني لن اُسجل اليوم لكن تغلبت على هذه الأفكار وكنت جاهزاً وهادئاً".

وواصل :"لقد عانينا الموسم الماضي بنفس المرحلة لذا علينا ان نبقى هادئين ونركز على كل مباراة".
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