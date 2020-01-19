يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

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أما عن تشكيلة كلا الفريقين في مباراة اليوم:

فمن المتوقع أن يلعب ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون، أليكساندر آرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينو.





في المقابل قد يدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي: دي خيا، وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، ويليامز، ماتيتش، فريد، بيريرا، ماتا، مارسيال، جرينوود.