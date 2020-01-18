يوتيوب مشاهدة مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد بث مباشر YALLA Chelsea يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش تشيلسي LIVE

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معلومات مباراة تشيلسي ونيوكاسل يونايتد

البطولة : الدوري الإنجليزي 2019 .

موعد المباراة : الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية.

تاريخ المباراة : السبت الموافق 18-1-2020 .

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

التعليق الصوتي : لم يحدد بعد .

ملعب المباراة : ملعب سانت جيمس بارك .

نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .







