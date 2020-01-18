Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كول كورة Bein»: مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر beIN المفتوحة هدف ريال مدريد I7SRY رابط ماتش الريال اليوم Kora Match

السبت 18/يناير/2020 - 04:45 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
Advertisements
KOORA STAR يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور ونظيره إشبيليه ضمن مباريات الجولة العشريت من بطولة الدوري الإسبانى، تحت قيادة الحكم خوان مارتينيز، فى لقاء يسعي فيه المرينجي لصدارة الليجا الإسبانية وسط المنافسة مع غريمه برشلونة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد YALLA SHOOT، كورة ستار شاهد مباراة ريال مدري وإشبيليه YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT.
موعد مباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني
بحل فريق إشبيليه ضيف ثقيل على ريال مدريد ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإسبانى فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني اليوم KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد YALLA SHOOT
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني
يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو مباراة قوية تجمع بين ريال مدريد وإشبيليه ضمن مباريات الجولة ال 20 من بطولة الدوري الإسبانى، فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه بالدوري الإسباني اليوم KOORA LIVE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد YALLA SHOOT
ويحتل ريال مدريد المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما إشبيليه فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة, كورة ستار شاهد مباراة ريال مدري وإشبيليه YALLA SHOOT، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA STAR، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه KOORA STAR ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ريال مدريد وإشبيليه YALLA SHOOT.


Advertisements

أخبار تهمك

برشلونة يفاجئ صفقته المنتظرة بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عبدالله السعيد يفجر مفاجأة بشأن عودته للنادي الأهلي ورسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للأهلي قبل موقعة المقاولون العرب في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة كيكي سيتين تشعل الأجواء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة توتنهام اليوم| نتيجة مباراة توتنهام وواتفورد| بث مباشر ماتش توتنهام yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

تخوفاً من انتقام الزمالك.. تحرك مفاجئ من الأهلي

منذ يوم

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عروض كارفور الجديدة | اعرف أحدث تخفيضات carrufour Market ويصل خصم إلى 50% ويستمر حتى نهاية يناير الجاري

منذ 19 دقيقة

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

منذ أقل من ساعتين

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن فترة المجلس العسكري

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم مصير وليد أزارو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

أول كلمات فايلر لـ "بادجي" عقب انضمامه إلى الأهلي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:40 م

الأهلي يعرض على نجمه 400 ألف دولار لفسخ عقده بالتراضي

كيكي سيتين يحدد بديل سواريز.. ويكشف مفاجأة قبل مباراة غرناطة

03:44 م

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2020 في مصر.. أمطار على القاهرة تمتد لشمال الصعيد

12:00 م

عاجل.. الإسماعيلي ينهي أزمة صالح جمعة

11:18 ص

حيلة الزمالك للتخلص من أزمة كريستيان جروس

03:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status