«قناة مفتوحة».. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس بالبريميرليج









يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق كريستال بالاس، في مباراة مثيرة وممتعة بين الفريقين، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وكان نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزًا عريضًا على فريق أستون فيلا، بسته أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.









مثلث الرعب يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس بالبريميرليج





ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن فريق ليفربول صاحب الصدارة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.





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