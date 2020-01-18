التشكيل الرسمي لأستون فيلا أمام برايتون.. بث مباشر مباراة أستون فيلا ضد برايتون بث مباشر

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق برايتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : بيبي رينا.

خط الدفاع : هاوس - جيلبرت - كونسا - مينجز - تارجيت.

خط الوسط : درينكوتر - غريليتش - ناكمبا - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : انور الغازي.





وتعرض فريق أستون فيلا لهزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.







