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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 18/يناير/2020 - 11:45 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || إصابة 50 شخصا بفيروس كورونا في الصين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلنت هيئة الصحة في مدينة ووهان - تقع في شرق الصين الأوسط على نهر يانغتزيه عند التقائه بنهر هان، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي بالنسبة لوسط الصين -، اليوم السبت، أنه تأكد إصابة أربعة أشخاص آخرين بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المعروفة إلى 50 حالة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ميليشيات طرابلس وتركيا تواصل خرق الهدنة في ليبيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
تواصل ميليشيات طرابلس وتركيا خرق الهدنة في ليبيا، حيث قامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين تستهدف الرعايا الأجانب من أصل الإيجور
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
قال العديد من الإيجوريين من جنسيات مختلفة، في مقابلات مع وكالة أنباء "فويس أوف أميركا"، إنهم أو أفراد أسرهم واجهوا الاحتجاز عند وصولهم إلى الصين. 

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ميليشيات طرابلس ليبيا فيروس كورونا فويس أوف أميركا خرق الهدنة الصين الإيجور

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