أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 18/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة 50 شخصا بفيروس كورونا في الصين



أعلنت هيئة الصحة في مدينة ووهان - تقع في شرق الصين الأوسط على نهر يانغتزيه عند التقائه بنهر هان، وهي مركز صناعي واقتصادي رئيسي بالنسبة لوسط الصين -، اليوم السبت، أنه تأكد إصابة أربعة أشخاص آخرين بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المعروفة إلى 50 حالة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ميليشيات طرابلس وتركيا تواصل خرق الهدنة في ليبيا

تواصل ميليشيات طرابلس وتركيا خرق الهدنة في ليبيا، حيث قامت القوات التركية بتركيب منظومة دفاع جوي في مطار معيتيقة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين تستهدف الرعايا الأجانب من أصل الإيجور