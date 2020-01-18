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يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً kora live

السبت 18/يناير/2020 - 08:09 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة السعودية وتايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد تايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020، على أراضي دولة تايلاند، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: الواحدة والربع ظهراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية والربع ظهراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الثانية عشر والربع ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وتايلاند في كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية بث مباشر مباراة السعودية ضد تايلاند في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً، حيث تُذاع المباراة في بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية نقل فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عاماً.حيث تُذاع مباراة السعودية ضد تايلاند عبر قناة BEIN SPORTS HD السادسة المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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