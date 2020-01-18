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يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر بدون تقطيع الآن| كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد| هدف ريال مدريد yalla Real

السبت 18/يناير/2020 - 07:51 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة:



السادسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
السابعة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
الخامسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


روابط ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يوتيوب بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطيء وبعد التتويج بهذا اللقب الغالي، يتعين على الريال أن يستضيف إشبيلية مساء يوم السبت الموافق 18 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 23 جمادى الأول 1441 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.
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