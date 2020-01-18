Advertisements
تشيلسي ضد نيوكاسل: موعد المباراة والتشكيل المتوقع
السبت 18/يناير/2020 - 05:04 ص
Advertisements
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي فريق تشيلسي، أمام نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل، على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل مواصلة مشوارة في المربع الذهبي في البريميرليج، وضمان مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
بينما يحاول نيوكاسل، استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة إيجابية، والإبتعاد أكثر وأكثر عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.
موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي
تذاع مباراة تشيلسي ونيوكاسل على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق يوسف سيف.
التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي أمام نيوكاسل
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - جيمس - كريستينسن.
خط الوسط : باركلي - جورجينهو - ماونت - ويليان - هودسون اودوي.
خط الهجوم : تامي ابراهام.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويحتل تشيلسي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يقع فريق نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 26.
Advertisements