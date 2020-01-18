تشيلسي ضد نيوكاسل: موعد المباراة والتشكيل المتوقع





بينما يحاول نيوكاسل، استغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق نتيجة إيجابية، والإبتعاد أكثر وأكثر عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.





موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



تقام مباراة تشيلسي ونيوكاسل، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



تذاع مباراة تشيلسي ونيوكاسل على قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق يوسف سيف.