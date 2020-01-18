موعد مباراة آرسنال وشيفيلد يونايتد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة أرسنال ضد شيفيلد بث مباشر Arsenal live







يستضيف فريق أرسنال نظيره شيفيلد يونايتد غداً السبت 18 يناير بملعب الإمارات، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى الجانرز بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا للعودة مرة أخرى لطريق الإنتصارات في البريمييرليج، عقب التعادل الأخير الذي حققه الفريق ضد كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل فريق.





بينما يطمح شيفيلد ومدربه كريس وايلدر لمواصلة الإنتصارات والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على وست هام يونايتد في الجولة الماضية.





يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 28 نقطة، حقهها الفريق ستة إنتصارات ومثلها هزائم و10 تعادلات، سجل 29 هدفاً ودخلت شباكه 31 هدفاً.





بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السادس برصيد 32 نقطة من 8 إنتصارات ومثلها تعادلات و6 هزائم، سجل 24 هدفاً ودخلت شباكه 21 هدفاً.





موعد مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة مساء السبت 17 يناير، وذلك في تمام الخامسة مساء 17:00 بتوقيت القاهرة، السادسة مساء 18:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، السابعة مساء 19:00 بتوقيت الإمارات، الرابعة مساء 16:00 بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة عصراً 15:00 بتوقيت جرينتش.