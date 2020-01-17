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منافسا الثنائي السعودي يهددان بالانسحاب من دوري أبطال آسيا 2020

الجمعة 17/يناير/2020 - 10:58 م
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دوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا
أمل الحلفاوي
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أفادت تقارير صحفية عن اتجاه الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بانسحاب أنديته الأربعة، "بريسبوليس، سابهان آصفهان "دوري مجموعات"، بديده مشهد، واستقلال طهران "ملحق"، من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وجاء ذلك القرار في حال تم نقل مباريات الاندية الايرانية التي علي أرضه إلى أراضي محايدة.

وذكرت التقارير ذاتها أن الاتحاد الإيراني تلقى رسالة من نظيره الآسيوي بعدم السماح باستضافة أية مباراة دولية على أراضٍ إيرانية.

وقد أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم خطابًا لنظيره الإيراني، يفيد بنقل مباراة فريق الكويت الكويتي ضد استقلال طهران الإيراني إلى أرض محايدة، بدلاً من ملعب طهران بايران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة بدولة إيران.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلاقي التعاون نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن المجموعة الثالثة، كما يلتقي النصر مع سباهان أصفهان، ضمن المجموعة الرابعة.

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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال آسيا السعودية إيران

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