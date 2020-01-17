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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:56 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 17/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || "العفو الدولية" تكشف شهادات مروعة عن قمع مظاهرات إيران

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن شهادات مروعة عن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين الذين عادوا إلى الشوارع مجددا احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، داعية المجتمع الدولي لمحاسبته والتحقيق في جرائمه.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الصومال: مقتل 19 في هجوم للشباب المتطرفة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قتل 19 شخصاً على الأقل في اشتباكات بجنوب الصومال بين جماعة الشباب الإرهابية، وجماعات مسلحة محلية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || "هوك": إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قال المبعوث الأمريك الخاص بإيران، براين هوك، إن إيران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات على الأقل، لافتا إلى أنه لا فرق بين الذراع السياسي أو العسكري لحزب الله اللبناني.

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الكلمات المفتاحية

هوك طهران جماعات إرهابية العفو الدولية الصومال إيران إرهاب

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