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"العفو الدولية" تكشف شهادات مروعة عن قمع مظاهرات إيران

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:05 م
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بوابة الفجر
وكالات
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كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، عن شهادات مروعة عن قمع النظام الإيراني للمتظاهرين الذين عادوا إلى الشوارع مجددا احتجاجا على إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، داعية المجتمع الدولي لمحاسبته والتحقيق في جرائمه. 

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إن النظام الإيراني لم يشبع من دماء شعبه، فالقمع وممارسة الانتهاكات أصبحوا أسلوب حياة لديه، إذ لا يمكن أن يهدأ دون رؤية الدماء، والقمع، فضلا عن ممارسته للإجرام والقتل، لا سيما ضد المتظاهرين، الذين عادوا من جديد إلى الشارع."

وأدان البيان استخدام أجهزة النظام الإيراني القمعيه للقوة المفرطة ضد التظاهرات السلمية في إيران، مشيرةً إلى إصابة العديد من المتظاهرين بجروح جراء إطلاق قوات الأمن أعيرة نارية من بنادق صيد بكريات مدببة، في 11 و12 يناير الجاري.



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الكلمات المفتاحية

منظمة العفو الدولية قمع شهادات المتظاهرين الات إيران

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