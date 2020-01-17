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تامر حسني يكشف حقيقة استيلائه على 12 مليون جنيه

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:23 م
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تامر حسني
تامر حسني
هبه عبدالحفيظ
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في إطار حق الرد، قال مدير أعمال الفنان تامر حسني تعليقًا على ما نُشر بعدد الفجر الورقي تحت عنوان "اتهام تامر حسني بالاستيلاء على 12 مليون جنيه" فيما عُرف بواقعة اتهام الفنان بالحصول على مبلغ 12 مليونًا ونصف المليون، من إحدى الشركات السياحية مقابل حملة دعائية ولكنه لم ينفذها، أنه في عام ٢٠١٦ قامت شركه بريدج جيبال للتسويق العقاري بالتعاقد مع الفنان تامر حسني لعمل إعلان تسويقي للشركة وتم الاتفاق على المقابل المادي للحملة الإعلانية، وحينها قام الفنان تامر حسني بالحصول على الدفعة الأولى من العقد و قام بتصوير الإعلان. 

وأضاف مدير أعمال الفنان: "لكن الشركة تقاعست عن الالتزام بالدفعات النقدية المنصوص عليها في العقد مما أدى إلى منع الفنان تامر حسني إذاعة الإعلان حتى يحصل على مستحقاته المادية المتأخرة حسب العقد المبرم"، متابعًا: "قامت الشركة بإصدار عدد ٥ شيكات للفنان تامر حسني، لكن كل هذه الشيكات كانت شيكات بدون رصيد". 

وأوضح أن إدارة أعمال الفنان قامت بالتواصل مع الشركه لمدة ٣ أعوام من ٢٠١٦ و حتى ٢٠١٩ للوصول لحل ودي والحصول على المستحقات دون الدخول في نزاع قضائي لكن للاسف دون نتيجة ايجابية،  ما أدى إلى اتخاذ الفنان تامر حسني القرار برفع قضية على الشركة الأم وهي چيبال التي تقود شركة سكاي للاستثمار السياحي ومالكها عبدالوهاب حسن عبدالوهاب وتقديم الشيكات للنيابة العامة، وتم الحكم على صاحب الشركة بالسجن ٣ سنوات في قضية أول شيك ثم ثلاث سنوات أخرى في قضية الشيك الثاني وغرامة ١٠٠ ألف جنيه وهناك ٣ شيكات أخرى دون رصيد سوف يصدر في حقه أحكام بسببها. 


وتابع: "علمنا أنه منذ ١٠ أيام و بعد صدور الحكم عليه بالسجن والتعويض بأنه قام بعمل محضر كيدي ضد الفنان تامر حسني واتهامه بأنه لم يقم بتنفيذ بنود العقد والاستيلاء على مبلغ ١٢.٥٠٠٠٠٠ جنيه وهو بلاغ كيدي لمحاولة إنقاذ نفسه كصاحب شركة من السجن".






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مصر قضية شركة حوادث تامر حسني اعلان اخبار

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