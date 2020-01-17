أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 17/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || وزير الخارجية الكندي والإيراني يبحثان كارثة الطائرة الأوكرانية



أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان يجتمع بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في سلطنة عمان اليوم لبحث كارثة الطائرة الأوكرانية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || المرصد السوري يكشف عدد مرتزقة تركيا إلى ليبيا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم "وصول 260 مرتزقاً من الفصائل المسلحة السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || قوات الأمن العراقية تنجح في ضبط مفتي داعش بالموصل