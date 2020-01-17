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المرصد السوري يكشف عدد مرتزقة تركيا إلى ليبيا

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:03 م
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بوابة الفجر
حلمي رمضان
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم "وصول 260 مرتزقاً من الفصائل المسلحة السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وأفاد المرصد السوري، بـ"ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا إلى ألفين".

وكانت المخابرات التركية، قد أمرت في وقت سابق، الفصائل السورية الموالية لها بفتح 7 مكاتب؛ لتجنيد مرتزقة لنقلهم إلى ليبيا، ومنهم 4 مراكز في مدينة عفرين السورية، يشرف على المركز الأول "فرقة الحمزات"، والثاني "الجبهة الشامية"، والثالث "لواء المعتصم" في قرية قيبار، والرابع "لواء الشامل" ومقره حي المحمودية.

هذا وتم افتتاح مركزين في مدينة الباب، وفي أعزاز وجرابلس تم افتتاح مركز واحد وتم الاتفاق على دفع 2000 دولار شهرياً لكل مقاتل الجيش الليبي استهدف عناصر الميليشيات المسلحة، التي انضمت لميليشيات طرابلس.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس تركيا المرصد السوري

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