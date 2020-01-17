المرصد السوري يكشف عدد مرتزقة تركيا إلى ليبيا





قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنه تم "وصول 260 مرتزقاً من الفصائل المسلحة السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وأفاد المرصد السوري، بـ"ارتفاع عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا إلى ألفين".



