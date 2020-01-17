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بث حي.. مشاهدة مباراة النصر والعدالة اليوم 2020/1/17 في كأس خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 17/يناير/2020 - 04:01 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يصطدم فريقي النصر والعدالة على أرضية ملعب الأنصار اليوم الجمعة ، في مباراة لحساب منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ، ويسعى الراقي في هذه المواجهة لمصالحة جماهيره بعد تعثره في الدوري المحلي وتنازله عن الصدارة لصالح منافسه التقليدي الهلال.

 رابط مشاهدة مباراة النصر والعدالة بث مباشر اليوم، والمقرر نقلها عبر قناة KSA SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها للمعلق جعفر الصليح، وتنطلق صافرة بداية المواجهة بتمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.



شهدت منافسات دور الـ16 والـ8 من بطولة كأس الملك بعض المفاجآت غير المتوقعة، إذ ودع التعاون المسابقة رفقة الاتحاد والشباب اللذان فشلوا في تخطي الفتح والشعلة، وكذلك الحال مع الاتفاق الذي أقصي على يد الهلال في مباراة شهدت إثارة كبيرة.

تأهل النصر للدور الحالي من كأس الملك بعد فوزه على ضمك بنتيجة 4/2، بينما وصل العدالة لهذا الدور للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الشعلة بنتيجة 2/0.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على الأسماء التالية في مواجهة العدالة:

براد جونز-سلطان عبدالله الغنام – مايكون بيريرا روكي – عبدالله مادو – عوض خميس الفرج -عبدالله محمد الخيبري – بيتروس ماثيوس – جوليانو فيكتور دي باولا – عبد الرزاق حمد الله – أحمد موسى – نور الدين أمرابط.
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