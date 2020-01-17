حساب المواطن يوضح طريقة تحديث بيانات المستفيدين عبر رابط الموقع الرسمي

تتواصل عملية تحديث بيانات المستفيدين في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، وذلك وفق التأكيد الذي أعلنه متحدث البرنامج سلطان القحطاني بضرورة استكمال كافة المرفقات وتحديث البيانات قبل يوم 25 يناير الجاري.





خطوات تحديث بيانات حساب المواطن





ويتم تحديث بيانات حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:





- الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية عبر الرابط التالي ( اضغط هنا ).





- الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.





- تحديث البيانات ثم اختيار التالي حتى إكمال جميع الخطوات.





وتشمل خطوات التحديث، تحديث كل من البيانات العامة والعنوان وبيانات التابعين والإفصاح عن الدخل والحساب البنكي وغيرها من البيانات التي قد يطرأ عليها أي تغيير ثم الموافقة على التعهد بصحة البيانات ثم الإرسال.





وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أكد أن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة والتي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقاً إلى جانب رفع كفاءة الدعم.





ودعا المتحدث الرسمي للبرنامج المستفيدين ممن لديهم مستندات منتهية الصلاحية كمستند إثبات استقلالية المسكن، إلى ضرورة إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل يوم 25 يناير حتى يتم دراستها للدخول في دورات الأهلية “القادمة “من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج ( اضغط هنا ) والدخول على صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي صلاحيته وإرفاق مستند جديد سارٍ المفعول، وذلك حتى لا تتأثر أهليتهم في البرنامج.





وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها، وذلك بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيرًا بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.





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