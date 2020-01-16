حساب المواطن.. طريقة تقديم "التظلمات" على مبلغ دعم دفعة 26 يناير2020

كشف حساب المواطن عن موعد الطعون والتظلمات، على مبالغ الاستحقاق، من قبل المواطنين المستحقين للدعم.





حساب المواطن يستقبل الطعون





وأعلن حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ المتعلق باستحقلق الدففة الـ26 من يناير الجاري.





حساب المواطن يخصص رابط للطعون





ونشر حساب المواطن تغريدة له، عبر حسابه الرسمي، على "تويتر"، يطالب المستفيدين بالدخول عبر رابط البوابة الإلكترونية http://ca.gov.sa لتقديم طلبات الشكاوى والاعتراض على مبالغ الدعم.





حساب المواطن ودفعة يناير





وأودع حساب المواطن دفعة يناير في حسابات المستفيدين في الـ 9 من يناير 2020 ، بدلًا من اليوم المقرر له، لأسباب العطلة الرسمية، حسبما أعلن الحساب.





المستحقون لوديعة حساب المواطن





وخصص حساب المواطن مبلغ 2.6 مليار ريال لدعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، البالغ نسبتهم83%.





عدد المستفيدين من حساب المواطن





وتجاوز عدد المستفيدين 12.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات ضفي أوقات سابقة.





هنا تسجيل التظلمات من



