تحمل اسم "GV80".. جينسيس تطلق أول سيارة SUV في تاريخها (فيديو)

كشفت شركة جينسيس عن أول سيارة SUV في تاريخها، وتحم السيارة الجديدة اسم " GV80 "، وذلك بعد 3 سنوات من الاختبارات على السيارة.





وتعتبر GV80 أول SUV للشركة الكورية بعد نجاحها في فئات السيدان عبر G70، G80 و G90 وبسبب ارتفاع الطلب على سيارات الـ SUV حول العالم فكان لابد من الدخول إلى هذه الفئة. تتميز GV80 بلغة تصميم جينيسيس الجديدة بمصابيح منفصلة في الأمام وشبك مثلثي نسبياً بزوايا حادة وتصميم أنيق بشكل عام، من الخلف تظهر المصابيح المنفصلة الشبيهة بالمقدمة كذلك مع بروز بسيط في الباب الخلفي.





ومن ناحية الشكل العام لـ GV80، فيبدو بسيطًا وأنيقًا ولم تتجه الشركة إلى تصميم جريء وهو ما وفّقت فيه إلى حد ما حيث يبدو تصميم GV80 مريحاً للعين مع وجود عنصر الفخامة والأناقة فيه.





من حيث الحجم فإن GV80 تتجه مباشرةً لمنافسة أودي Q7، بي ام دبليو X5 ومرسيدس GLE، وتحمل GV80 سقف رياضي منخفض نسبياً مثل أودي Q7 تحديداً وهو ما يعطيها انسيابية أكثر، بالإضافة إلى صناعة العديد من مكونات الهيكل من الألمنيوم خفيف الوزن، ويكتمل المظهر الخارجي بجنوط مقاس 22 انش، ولمسات عديدة من الكروم اللامع حول السيارة.





وتحتاج داخلية السيارة إلى يومًا كاملًا للحديث عنها فقد أبدع مصممو جينيسيس بتوفير مواد فاخرة وداخلية أنيقة لأبعد مدى عبر المقود العريض مروراً إلى لوحة القيادة المغطاة بالجلد والخالية من التعقيدات، ونرى أسفلها أزرار التحكم بالتكييف وناقل الحركة الدائري. تأتي شاشة النظام الترفيهي في أعلى لوحة القيادة بمقاس 14.5 انش وشاشة أخرى للعدادات.





من حيث الأداء تحمل GV80 خيارين من المحركات، الأول هو محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.5 لتر ينتج قوة تبلغ 300 حصان وعزم يصل إلى 422 نيوتن-متر، بينما يأتي المحرك الأقوى V6 تيربو بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 375 حصان وعزم يصل إلى 530 نيوتن-متر، وتتوفر الفئة الأساسية من GV80 بدفع خلفي بينما يأتي الدفع الكلي اختيارياً، ويأتي الدفع الكلي قياسياً في الفئات الأعلى.





ومن حيث الأسعار، فلم تكشف جينيسيس عن أسعار GV80 حتى الآن، ولكننا نعلم أنها ستصل إلى أسواقنا المحلية في النصف الثاني من العام الحالي كموديل 2021.



