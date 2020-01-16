أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || ميركل ترحب بمشاركة "حفتر" في مؤتمر برلين



رحبت المساشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تطالب بإعادة أطفال "داعش" من سوريا لبلادهم

طالب محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإعادة آلاف الأطفال من أبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى بلدان ذويهم.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب