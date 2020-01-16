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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 16/يناير/2020 - 08:15 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 16/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || ميركل ترحب بمشاركة "حفتر" في مؤتمر برلين

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
رحبت المساشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة تطالب بإعادة أطفال "داعش" من سوريا لبلادهم
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
طالب محققون تابعون للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بإعادة آلاف الأطفال من أبناء عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى بلدان ذويهم. 


أخبار عالمية عاجلة اليوم || مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء اليوم الخميس، رسميا إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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الكلمات المفتاحية

ميركل مجلس الشيوخ الأمريكي سوريا دونالد ترامب برلين الأمم المتحدة

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