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ميركل ترحب بمشاركة "حفتر" في مؤتمر برلين بشأن ليبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 07:01 م
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أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
الفجر
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رحبت المساشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بمشاركة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأوضحت ميركل، خلال تصريحاتها مساء الخميس، أن استعداد حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا رسالة طيبة.

وأشارت إلى أنه يجب أن نرى في مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة في ليبيا.

وتستضيف ألمانيا مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم الأحد المقبل، يجمع عددا كبيرا من الدول ذات المصالح المشتركة مع ليبيا.

واقترحت تركيا وروسيا وقفا لإطلاق النار الأسبوع الماضي وتوجه قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، إلى موسكو يوم الاثنين لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين ومسؤولين عسكريين روس وأتراك.

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الكلمات المفتاحية

مشاركة مؤتمر برلين ليبيا خليفة حفتر الات أنجيلا ميركل

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