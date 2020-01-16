قبل مواجهة مانشستر يونايتد.. محمد صلاح يتفوق على ماني وفيرمينو أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي









تفوق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي كل من اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق بالإضافة إلى المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول بعد مرور 22 جولة من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وذالك أمام الفرق الكبري ( مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال، توتنهام هوتسبير ).





وجاءت إحصائية ثلاثي هجوم ليفربول أمام فرق التوب هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج ":





لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لعب 5 مباريات حيث نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين بينما لعب المهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول أمام الفرق الكبري 6 مباريات نجح في تسجيل هدفين وفشل في صناعة أي هدف ولعب المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني 6 مباريات أمام الفرق الكبري في الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " هذا الموسم حيث سجل هدف وحيد وفشل في صناعة أي هدف.





ويستعد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمواجهة نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.



