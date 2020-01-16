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"مولد وصاحبه غايب".. كهربا يتألق في مباراة الأهلي ضد طنطا ويشارك في "حفلة الأهداف بثنائية"

الخميس 16/يناير/2020 - 12:53 م
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الأهلي ضد طنطا
الأهلي ضد طنطا
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انتهت مباراة الأهلي ضد طنطا بفوز كبير للمارد الأحمر على أبناء السيد البدوي بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأربعاء، على "إستاد القاهرة"، ضمن مبارايات الجولة الـ13، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي ضد طنطا

ولعب المارد الأحمر، في مباراة الأهلي ضد طنطا مباراة رائعة، على كافة الأصعدة الهجومية والدفاعية، وتحديدًا بشوط المباراة الثاني.

تألق علي فرج في مباراة الأهلي ضد طنطا

وشهدت مباراة الأهلي ضد طنطا تألقًا، لحارس مرمى أبناء السيد البدوي، علي فرج، الذي زاد عن مرماه وخاصة في الشوط الأول ومنع دخول شباكه، أهداف أكثر بالمباراة.

أهداف مباراة الأهلي ضد طنطا

وسجل حسين الشحات هدفًا في مباراة فريقه الأهلي ضد طنطا من ركلة جزاء، بعد تعرض اللاعب أحمد الشيخ لعركلة داخل منطقة الجزاء، استوجبت احتسا ركلة جزاء، تصدى لها الشحات، وتصدى لها علي فرج ببراعة، ولكن تابعها الشحات وأدخلها المرمى معلنًا الهدف الأول لفريقه.

نزول "كهربا" في مباراة الأهلي ضد طنطا

أحرز أهداف مواجهة الأهلي ضد طنطا اللاعب حسين الشحات ومروان محسن وأحمد الشيخ، بهدف لكل لاعب، في حين تمكن صاحب "الفولت العالي" محمود كهربا، من تسجيل هدفين، بعدما حل بديلًا في الدقيقة 60.

ثنائية كهربا بلقاء الأهلي ضد طنطا 

وتألق محمود كهربا في مبارة الأهلي ضد طنطا وعقب نزوله بديلًا لمحمد مجدي أفشة، رفع من "رتم" النادي الأهلي، وتألق الفريق بنزوله، ليسجل هدفين ويصنع آخر لمروان محسن وكاد أن يحرز هدف ثالث له، مع آخر لحظات المباراة ولكن تصدى لها علي فرج حارس طنطا.

ترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي ضد طنطا

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 33 نقطة، بعد الفوز بمبارة الأهلي ضد طنطا ليغرد في صدراة جدول ترتيب الدوري المصري وحيدًا، ويحقق العلامة الكاملة، من الفوز بـ11 جولة متتالية بالدوري.





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محمود كهربا الأهلي وطنطا الأهلي ضد طنطا

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