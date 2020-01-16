Advertisements
Advertisements
Advertisements

بتكلفة 78 مليون دولار.. "الاستثمار" توافق على 20 مشروعًا بنظام المناطق الحرة

الخميس 16/يناير/2020 - 10:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موافقتها على 20 مشروعًا جديدًا بنظام المناطق الحرة العامة، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضى باستثمارات تبلغ 78 مليون دولار، ووفرت المشروعات 890 فرصة عمل.

وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن هناك 20 مشروعًا فى المناطق الحرة قام بإجراء توسعات برؤوس أموال بلغت 173 مليون دولار، كما قام 70 مشروعا باجراء توسعات علي التكاليف الاستثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار، وقام 36 مشروع بإجراء توسعات على عدد العمالة بما ساهم فى توفير 1495 فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أنه تم استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، وذلك تمهيدا لاستصدار الموافقات النهائية لها.


وأوضح رئيس الهيئة، أن المناطق الحرة هى أحد الانظمة الاستثمارية المميزة التى توليها الهيئة الأهمية بهدف المساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، وذلك فى اطار دور الهيئة لدعم وتهيئة المناخ الاستثمارى بالبلاد، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الصناعة الصناعة اخبار وزارة الصناعة اليوم اخبار الصناعة اليوم اخبار الاقتصاد اليوم في مصر اخار الصناعة الان

أخبار تهمك

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى الفقي يحدد الحل الأقوى لإنهاء أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة اليوم بث مباشر يلا كورة| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت

منذ حوالي 19 ساعة

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

إقالة وزيرة الصحة.. بيان عاجل يتهم هالة زايد بالتسبب في وفاة أطباء المنيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

أزمة نارية تضرب الزمالك قبل موقعة المصري

منذ ساعة

رقم كبير.. تكلفة صفقة أليو بادجي على الأهلي

منذ ساعتين

كيكي سيتين يفاجئ برشلونة بقرار ناري بشأن كوتينيو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ حوالي 19 ساعة

إثيوبيا في ورطة.. خبير مائي يفجر مفاجأة حول عمر سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 14 ساعة

بديل سواريز.. تطور جديد في برشلونة بشأن الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 16 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

بؤرة للتهريب وخسائرها بالملايين.. "المناطق الحرة" نقطة ضعف الحكومة في قانون الاستثمار الجديد

وزيرة الاستثمار: ١٧.٣ مليار دولار صادرات المناطق الحرة خلال ٢٠١٨

وزيرة الاستثمار تفتتح مصنعين جديدان لشركة يابانية في بورسعيد باستثمارات تصل لـ 200 مليون دولار

خبير اقتصادي: مليار دولار حجم صادرات المنطقة الحرة في بورسعيد العام الماضي

الاستثمار : 6 مليارات دولار صادرات المناطق الحرة خلال 4 أشهر

رئيس الوزراء يتابع موقف إنشاء وتطوير مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

10:53 ص

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

احذر يا أهلي.. 7 عيوب في أداء أليو بادجي (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status