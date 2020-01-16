بتكلفة 78 مليون دولار.. "الاستثمار" توافق على 20 مشروعًا بنظام المناطق الحرة





أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موافقتها على 20 مشروعًا جديدًا بنظام المناطق الحرة العامة، خلال الفترة من 1 أغسطس 2019 وحتى نهاية العام الماضى باستثمارات تبلغ 78 مليون دولار، ووفرت المشروعات 890 فرصة عمل.





وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن هناك 20 مشروعًا فى المناطق الحرة قام بإجراء توسعات برؤوس أموال بلغت 173 مليون دولار، كما قام 70 مشروعا باجراء توسعات علي التكاليف الاستثمارية بقيمة 229.5 مليون دولار، وقام 36 مشروع بإجراء توسعات على عدد العمالة بما ساهم فى توفير 1495 فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى أنه تم استصدار الموافقة المبدئية لنحو 15 مشروعا باستثمارات بلغت 41 مليون دولار، وذلك تمهيدا لاستصدار الموافقات النهائية لها.









وأوضح رئيس الهيئة، أن المناطق الحرة هى أحد الانظمة الاستثمارية المميزة التى توليها الهيئة الأهمية بهدف المساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال إقامة مشروعات تعمل في أنشطة مختلفة داخل منطقة واحدة، حيث يتمتع المستثمرون فيها بكافة المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية التي نص عليها قانون الاستثمار، وذلك فى اطار دور الهيئة لدعم وتهيئة المناخ الاستثمارى بالبلاد، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.