مشاهدة مباراة يوفنتوس وأودينيزي بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) BEIN SPORTS HD

يحلّ أودينيزي ضيفًا ثقيلًا على يوفنتوس مساء الأربعاء الموافق 15 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 20 جمادي الأول 1441 هجريًا، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وتمثل مهمة التتويج بلقب الكأس وإعادته مجددًا إلى خزائن البيانكونيري أهمية قصوى هذا الموسم، فلن يقبل جمهور السيدة العجوز أن تبتعد بطولتهم المفضلة أكثر من عام عن خزائن النادي.

اليوفي يعيش حالة مميزة مؤخرًا تبلورت في الفوز على روما بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي، وسيدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب بطل الشتاء في الكالتشيو بتصدره للبطولة.

أما أودينيزي فيعيش حالة من الاستقرار قد تفهم قياسًا بالمركز الذي يقبع فيه بالدوري، إذ يحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 وبعيد عن مراكز الهبوط وفي حالة آمان تامة.

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيفتقد يوفنتوس للعديد من اللاعبين للإصابة في المباراة القادمة ضد أودينيزي وهم الألماني سامي خضيرة بالإضافة إلى المدافع المخضرم جورجيو كيليني.

من المتوقع أن يعتمد ماوريسيو ساري المدير الفني للبيانكونيري على طريقة 4/3/1/2 التي لعب بها في المباريات السابقة، بتواجد تشيزني في حراسة المرمى، رباعي دفاعي مكون من كوادرادو، ديميرال، بونوتشي وساندرو وخط وسط مكون من بيانيتش، رابيو وماتويدي أمامهم رامسي وفي المقدمة ديبالا ورونالدو.

التشكيل | 4-3-1-2

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - مريح ديميرال - ليوناردو بونوتشي - كوادرادو

بليس ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو

آرون رامسي

كريستيانو رونالدو - ديبالا