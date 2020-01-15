مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع باريس سان جيرمان

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان و موناكو

يأمل نادي موناكو في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام نادي باريس سان جيرمان ، يوما الأحد 12 يناير 2020

في الجولة العشرين من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.





وجدير بذكر ان موناكو ألتقى باريس سان جيرمان في 77 مواجهات في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي موناكو الانتصار في 19 مواجهات مقابل 17 خسارة و17 تعادلات.





الترتيب في الدوري الفرنسي

لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط

1 باريس سان جيرمان

19

15

1

3

46

13

+33

46

8 موناكو

19

8

5

6

34

29

+5

29

قائمة الهدافين الدوري الفرنسي

اسم اللاعب الفريق الأهداف

وسام بن يدر موناكو 14

موسى ديمبيلي ليون 11

كيليان مبابي باريس سان جيرمان 11

فيكتور أوسيمين ليل 10

حبيب ديالو ميتز 10

ماورو إيكاردي باريس سان جيرمان 9

نيمار دا سيلفا باريس سان جيرمان 9

ممفيس ديباي ليون 9

مباي نيانغ رين 8

إسلام سليماني موناكو 7

دينس بوانغا سانت إيتيان 7

ويلان سيبريان نيس 7

لودوفيتش أجورك ستراسبورج 7

أندي ديلور مونبلييه 7

داريو بينيديتو مارسيليا 7









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باريس سان جيرمان 3 : 3 موناكو

اي اس أيه لينا مونتليري 0 : 6 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 4 : 1 أميان

الغيابات المتوقعة موناكو قبل مباراة باريس سان جيرمان

يواصل فريق موناكو لكرة القدم استعداداته للمباراة المقبلة أمام نادي باريس سان جيرمان، مساء يوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة عشر مؤجل من منافسات الدوري الفرنسي.



