مدافع بيراميدز يرفض الزمالك طمعا في اللعب للأهلي

حدد رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز قراره بشأن الانضمام لصفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل.





ويحتاج الزمالك بقوة للتدعيم في الجبهة اليمنى بسبب النقص الذي يعاني منه الفريق.





وسبق ودخل الزمالك في خط مفاوضات قوي معه مطلع الموسم الجاري لكن بكار رفض الأمر وفضل الانتظار للموسم الجديد والانضمام إلى صفوف النادي الأهلي حيث يرى أن فرصة مشاركته في الأحمر ستكون أكبر مع اعتزال أحمد فتحي وعدم تواجد سوى محمد هاني فقط على الرغم حاجة الزمالك القوية للتدعيم في الجبهة اليمنى عقب هروب حمدي النقاز.





ويحتاح الزمالك للتعاقد مع اثنين في مركز الجبهة اليمنى خلال الموسم المقبل بسبب النقص الشديد الذي يعاني منه الفريق وعدم حسم ملف التجديد لحازم إمام حتى الآن.





وينتهي تعاقد حازم مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد مع الفريق الأبيض بعد.