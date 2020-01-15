عاجل.. هجهوج يدخل دائرة ترشيحات الأهلي (فيديو)

دخل رضى هجهوج مهاجم نادي أولمبيك خريبكة المغربي دائرة المرشحين للانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وقرر مسئولو الأهلي متابعة هجهوج عن قرب مع مشاهدة أكثر من فيديو وسيديهات لأهدافه خاصة أنه يتصدر ترتيب هدافي الدوري المغربي في الوقت الحالي برصيد 7 أهداف خلال 12 لقاء.

ويبلغ هجهوج من العمر 25 عامًا وسبق له اللعب لفريق الوداد المغربي ويجيد في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن