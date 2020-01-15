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موعد مباراة الزمالك اليوم| مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز Zamalek Channel

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:54 ص
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الزمالك
الزمالك
عبد القادر عرابي
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يحل فريق الزمالك مساء الغد الأربعاء 15يناير، ضيفاً على فريق الجونة، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، وذلك على أرضية ملعب الجونة بمدينة الغردقة.

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواصلة الإنتصارات في الدوري الممتاز، بعد أن حقق فوزاً صعباً على طنطا في الجولة الماضية بنتيجة 3-2.

ويبدو الزمالك بحالة جيدة في الوقت الحالي، لا سيما بعد الفوز الأخير على فريق زيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا، وإقترابه من الوصول للدور ربع النهائي.

بينما يطمح الجونة في تحقيق إنتصاره الأول منذ جولتين، حيث تعادل الفريق في آخر مبارتين له مع الإنتاج الحربي بدون أهداف، ومع أسوان بهدف لكل فريق.

يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حققها من ستة إنتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين، سجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، حققها من ثلاثة إنتصارات وثلاث تعادلات وستة هزائم، سجل 9 أهداف ودخل مرماه 17 هدفاً.

موعد مباراة الجونة والزمالك والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء الغد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المركة والدوحة والكويت، السابعة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت الجزائر وتونس، الثالثة بتوقيت جرينتش.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports و Time Sports.

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