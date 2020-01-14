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مصمم المعارك أحمد كاظم: قريبًا الإعلان عن أول أعمالي السينمائية في مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:12 م
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مصمم المعارك أحمد كاظم
مصمم المعارك أحمد كاظم
يارا احمد
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بعد رحلة استمرت 15 عاما وسط دنيا تصميم المعارك والحراسات الخاصة، قرر مصمم المعارك العالمي أحمد كاظم العودة لبلده مصر، حاملا حلم تغيير مستوى تصميم المعارك في السينما المصرية لتضاهي نظيرتها العالمية. 

ويقود "كاظم" فرقة خاصة لتدريب الممثلين على أفلام الاكشن desert protection unit بجانب فرقة متخصصة فى التقنيات المستخدمة فى الافلام desert tactics ، جميع أعضاء الفرقة من الحراسات الخاصة والجيش سابقا. 

ونجحت الفرقة في تقديم استشارات في مجال تصميم المعارك السينمائية لعدة أفلام، أبرزها فيلم Die another day ، وهو أحد أفلام سلسلة جيمس بوند للنجم بيرس بروسنان، وفيلم Gangs of New York للنجم ليوناردو دي كابريو، والفيلم الدانماركي Valhalla، والفيلم الأيسلندي Black game..

وحدثت اتصالات بين مؤسس الفرقة وبين عدة شركات إنتاج مصرية لعرض ما نستطيع تقديمه للسينما المصرية، وقوبل بالترحيب والإعجاب بمستوى ما تقدمه فرقة desert tactics وتلقى أيضا عدة عروض من شركات إنتاج وسيعلن عنها في حينها.

ويستهدف أحمد كاظم الوصول بمستوى أفلام الأكشن المصرية إلى العالمية وتغيير أساسيات فكرة الأكشن في السينما المصرية، والتي يعتبرها متأخرة في الأكشن أكثر من ٢٥ عام، لغياب الخبرة الحقيقية في فنون القتال السينمائية، وأصبحت كل المشاهد متشابهة، ولهذا السبب أصر على العودة لمصر بكل خبرة فريقي لنرتقي بها إلى العالمية، وأسس فرقتين، الأولى action consulting unit وهي مسؤولة عن كل ما يتعلق بتصميم المعارك ابتداء من المؤلف إلى المخرج والممثل وتتضمن شكل وملابس وأسلحة وحركة الممثل، والثانية stunt coronation unit وهي متخصصة بالتقنيات السينمائية.

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