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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة توتنهام وميدلزبره بث مباشر NOW كورة لايف توتنهام MATCH رابط ماتش توتنهام NOW

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:35 م
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مشاهدة توتنهام وميدلزبره
مشاهدة توتنهام وميدلزبره
الفجر الرياضي
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يستضيف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي نظيره ميدلزبره، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

موعد مباراة توتنهام ضد ميدلزبره اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

تُقام مباراة توتنهام ضد ميدلزبره على ملعب "وايت هارت لين"، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

 

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد ميدلزبره اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباراة توتنهام ضد ميدلزبره على قناة beIN Sports HD 2.

 

ويسعى توتنهام لاستعادة نغمة الانتصارات، من أجل مصالحة الجماهير، بعد الهزيمة الثقيلة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمما ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

 

في المقابل، يرغب فريق ميلزبره في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط، لا سيما أن اللقاء يُعاد بعدما وقعا في فخ التعادل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريفرسايد ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وينص نظام بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، على إعادة المباراة في أرض الفريق الخِصم في حال انتهائها بالتعادل، وإذا استمر التعادل فى المباراة الثانية يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء لحسم التأهل.



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