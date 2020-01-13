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عاجل.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد

الإثنين 13/يناير/2020 - 02:21 ص
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شوبير
شوبير
الفجر الرياضي
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كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي اقترب بقوة من حسم صفقة المهاجم الجامبي علي سوي، من سسكا صوفيا البلغاري.

وصرح شوبير عبر برنامجه على فضائية أون سبورت أن أمير توفيق مدير التسويق بالقلعة الحمراء، يتواجد حاليا في بلغاريا لإنهاء الصفقة، خاصة أن المهاجم يلقى قبولا من جانب لجنة التخطيط بالأهلي، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وطالب فايلر إدارة الأهلي، بدعم هجوم الفريق بمهاجم مميز، في ظل عدم رضاه عن مستوى العناصر الموجودة في قائمة الفريق.

وكانت أنباء صحفية أشارت لطلب النادي البلغاري الحصول على 5 ملايين يورو، للموافقة على بيع اللاعب للأهلي.
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مهاجم الاهلي علي سوي شوبير الكرة المصرية الدوري المصري الاهلي

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