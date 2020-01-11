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التشكيل الرسمي للهلال أمام الوحدة| مشاهدة مباراة الهلال والوحدة بث مباشر رابط KSA Sport

السبت 11/يناير/2020 - 06:50 م
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فريق الهلال
فريق الهلال
أميرة فطيم
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أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال، عن التشكيل الرسمي للفريق أمام نظيره، الوحدة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الوحدة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للهلال أمام الوحدة:-

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف

خط الدفاع : محمد البريك – آل بليهي – ياسر الشهراني- الحافظ

خط الوسط : غوستافو كويلار – محمد كنو

خط الوسط الهجومي : سيباستيان جيوفينكو – الباهبري - كاريلو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز

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الكلمات المفتاحية

رياضة تشكيل الهلال الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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