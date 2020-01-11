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"شووت" Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر رابط ماتش CAF يلا شوت PLUS رابط ماتش الاهلي YOUTUBE

السبت 11/يناير/2020 - 03:55 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستضيف اليوم السبت نادي بلاتينيوم الزمبابوي علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي الأهلي المصري ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا كورة بلس يلا شوت الأهلي وبلاتينيوم ، بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ، هنا كورة حصري يلا شوت مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر.
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