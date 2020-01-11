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"الشوط الثاني".. كول كورة Ahly مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي

السبت 11/يناير/2020 - 03:51 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يستعد النادي الأهلي KORA STAR لمواجهة نظيره نادي بلاتينيوم اليوم السبت 11 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات KORA GOAL من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة النادي الأهلي YALLA SHOOT ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة KORA LIVE وفي تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب باربوفيلدر.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا
وستذاع مباراة النادي الأهلي KORA ONLINE ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق علي محمد علي.
بث مباشر لمباراة الأهلي وبلاتينيوم اليوم في دوري أبطال إفريقيا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النادي الأهلي ضد نظيره نادي بلاتينيوم اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا
ويتواجد النادي الأهلي KORA LIVE في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط بينما يتواجد نادي بلاتينيوم في المركز الرابع بدون نقاط.


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