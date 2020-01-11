يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي Yallakora

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ويحل الأهلي ضيفاً على فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي CAF ON LINE في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم ستارز

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وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – محمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد الشيخ – وليد سليمان – جونيو أجايي

موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة

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