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يلاشووت Ahly مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الاهلي Yallakora

السبت 11/يناير/2020 - 02:41 م
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مشااهدة مباراة الاهلي
مشااهدة مباراة الاهلي
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة بلاتينيوم ستارز والأهلي YALLA shoot live, تابع مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في بطولة دوري أبطال أفريقيا يلا كورة، متابعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز دوري أبطال أفريقيا يلاشوت موبي كورة جول لايف، kora live بث مباشر مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس بين ماتش سرعة عالية دون تقطيع.
ويحل الأهلي ضيفاً على فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي CAF ON LINE في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.
تابع حصرياً البث المباشر اليوم على الهواء مباشرة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا MOBI KORA جودة عالية إتش دي ورابط COOL KORA للسرعات المنخفضة جودة عالية دون تقطيع.
يقدم لكم الفجر الرياضي روابط مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز PLATINUIM STARS VS AL AHLY SC لجميع السرعات المتاحة بجودات متعددة، رابط YALLA SHOOT PLUS لمشاهدة الأهلي وبلاتنيوم جودة عالية دون تقطيع، رابط COOL KORA جودة عالية HD دون إعلانات، وفي حال توقف البث يرجى تحديث الصفحة.
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلاتينيوم ستارز
تابع على الهواء مباشرة مباراة وبلاتينيوم ستارز والأهلي في دوري أبطال أفريقيا دوري بلس رابط الأسطورة YALLA KORA رابط مباشر KOOORA4LIVE جودة عالية دون تقطيع.
وومن المتوقع أن يخوض رينيه فايلر المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – محمود وحيد
خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: أحمد الشيخ – وليد سليمان – جونيو أجايي
موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز والقنوات الناقلة
يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز عبر موقع الفجر الرياضي عبر رابط سريع GOAL LIVE بين ماتش جودة YOUTUBE رابط مباشر جودة متعددة دون تقطيع، ويمكنكم متابعة المباراة عبر BEIN CONNECT على الهواء مباشرة youtube live


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