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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:04 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يسيطر على محور بوسليم الاستراتيجي

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
وصل الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة فيه، وأسر عدد من العناصر المسلحة من ميليشيات الوفاق، وتدمير آليات عسكرية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || مسؤول: لن نقبل شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني برايان هوك، عدم القبول بأي شروط مسبقة من إيران قبل بدء المحادثات.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أفادت وسائل إعلامية، بأنه تم السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران وكييف تلمح للمطالبة بتعويضات.

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