أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 10/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

وصل الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة فيه، وأسر عدد من العناصر المسلحة من ميليشيات الوفاق، وتدمير آليات عسكرية.







