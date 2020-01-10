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الجيش الليبي يسيطر على محور بوسليم الاستراتيجي

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:07 م
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بوابة الفجر
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وصل الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى محور بوسليم والسيطرة على مواقع جديدة فيه، وأسر عدد من العناصر المسلحة من ميليشيات الوفاق، وتدمير آليات عسكرية.



وكانت القوات الخاصة سيطرت في وقت سابق من اليوم الجمعة، على مواقع بعد منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة، حسب ما ذكر موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري".



وذكر مدير مكتب الإعلام في القوات الخاصة الصاعقة رياض الشهيبي، أن الوحدات العسكرية تحاصر الجماعات المسلحة في محيط منطقة بوقرين بعد هجوم موسع شنته عليها.



وأشار الشهيبي إلى أن سرية مضادات الدروع استهدفت ثلاث آليات، وأصابتها مباشرة في غرب سرت.



وأحكمت الجيش السيطرة في مطلع الأسبوع على مدينة سرت الساحلية التي كانت خاضعة لقوة حماية وتأمين سرت، التابعة لميليشيات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري، والسياسي، والاقتصادي في الغرب الليبي.
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الكلمات المفتاحية

محور بورسليم لقوات السيطرة الجيش الليبي الاستراتيجي

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