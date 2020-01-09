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عاجل.. اتحاد الكرة يعلن قراره النهائي بشأن أزمة كهربا

الخميس 09/يناير/2020 - 04:27 م
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بوابة الفجر
أحمد السيد
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عقدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، جلسة صباح اليوم الخميس، لبحث شكوى الزمالك المقدمة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، تحويل الملف بالكامل وتصعيد الشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "، للحكم في القضية.

وأكدت اللجنة أن الاتحاد الدولي هو المسئول حاليًا عن القضية، بعدما وافق من قبل على قيد كهربا فى قائمة الأهلى.

وتلقى اتحاد الكرة أول أمس، شكوى رسمية من الزمالك ضد محمود كهربا، عقب مشاركة اللاعب بشكل رسمي مع الأهلي.
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